Das Problem des „Overtourism“ kehrte mit voller Wucht nach Österreich zurück, vor allem nach Hallstatt. Muss man den Tourismus jetzt einbremsen?

SUSANNE KRAUS-WINKLER: Das Thema ist insofern zurück, als wir ein paar Hotspots in Österreich haben, die aus meiner Sicht ganz dringend ihre Hausaufgaben rund ums Besuchermanagement machen müssen.



Welche?

Wesentlichste Hausaufgabe ist ein Mobilitätskonzept. Hallstatt weiß seit langem, welche Hausforderungen man dort hat. Sie hätten sich in Zeiten der Digitalisierung etwas einfallen lassen können. Das, was es bisher gab, waren Slots für die Busse. Aber sie können es nicht nur am Parkplatz festmachen – Busse sind unterschiedlich groß, und die Leute kommen auch mit Auto oder Bahn. Man kann es also nicht nur am Bustourismus festmachen.