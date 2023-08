Obwohl Hunderte Kärntner die Volkswagen AG (VW) auf Schadenersatz klagen, ist nur eine Handvoll von ihnen am Mittwochvormittag zum Verhandlungstag am Landesgericht Klagenfurt erschienen. Denn: Die Hoffnung auf rasche Fortschritte ist gering. 574 Personen schlossen sich der Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) an. "Der Streitwert beträgt allein hier rund 3,6 Millionen Euro", sagt der als "Dieselanwalt" bekannte Klägeranwalt Michael Poduschka. Die Forderung: 20 Prozent vom Kaufpreis der Fahrzeuge der VW-Gruppe.