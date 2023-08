Seit Juli des Vorjahres hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die aus dem Ruder gelaufene Inflation neunmal in Serie die Leitzinsen erhöht. Von null auf mittlerweile 4,25 Prozent. Ein Tempo, das es zuvor noch nie gegeben hat. Das hat jeweils unmittelbare Auswirkungen auf jene Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die variabel verzinste Kredite abgeschlossen haben. Wer 2021 einen variablen Immobilienkredit abgeschlossen hat und monatlich 1740 Euro zurückzahlte, muss jetzt 2935 Euro zahlen, rechnete zuletzt beispielsweise das Vergleichsportal "durchblicker" vor. Die monatlichen Belastungen sind damit für viele Haushalte massiv gestiegen – teilweise über die Schmerzgrenze hinaus.

Erste-Group-Vorstandschef Willibald Cernko hat in seiner Funktion als Banken-Spartenobmann am Mittwoch mit Finanzminister Magnus Brunner Eckpunkte für Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer präsentiert, die aufgrund der steigenden Zinsen in Schwierigkeit geraten sind. "Wir sind uns einig, dass wir reagieren müssen, es war ein konstruktives Gespräch", sagt Brunner. Es wurden auch Punkte für mehr Transparenz bei Sparzinsen sowie zur Bargeldversorgung vorgestellt.

Die Eckpunkte im Überblick:

Für Haushalte mit variabel verzinsten Wohnraum- und Immo-Krediten, die aufgrund der gestiegenen Zinsen und höheren Belastungen nun in Schwierigkeiten geraten, werden zeitlich befristet - für zwölf Monate - keine Mahnspesen und keine Verzugsspesen einzuheben , wie Cernko ankündigt, "das nimmt Druck heraus". Cernko hält aber fest, dass derzeit nicht zu sehen, sei, dass eine Vielzahl an Haushalten unter den gestiegenen Zinslast zusammenbrechen oder zusammenzubrechen droht. Die Vielzahl an Belastungen - neben Zinsen - auch Energie- und Lebensmittelpreise führe aber zu entsprechenden Sorgen, die man ernst nehme.

Für jeden einzelnen Kreditnehmer, dem Schwierigkeiten drohen, werden individuell - in einer Einzelfallbetrachtung bei der Hausbank - Möglichkeiten ausgelotet, Stundungen oder Laufzeitverlängerungen zu prüfen.

. Sowohl Brunner als auch Cernko kündigen zudem an, dass es bei Sparzinsen zu mehr Transparenz kommen werde. So werden nun die Sparzinssätze für sechsmonatige, zwölfmonatige und 24-monatige Bindungen bei der Nationalbank eingemeldet. Das soll die Transparenz und auch den Wettbewerb erhöhen. "Wir haben mehrmals betont, dass Sparerinnen und Sparer rascher von den gestiegenen Zinsen profitieren sollen, hier spielt Transparenz eine wesentliche Rolle", so Brunner. Cernko verweist aber auch darauf, dass bei Sparzinsen bereits Bewegung ins Spiel gebracht worden sei. "Damit können sich die Sparerinnen und Sparer jederzeit und einfach auch einen Überblick über die Angebote der unterschiedlichen Banken machen", sagt Brunner.

Brunner kündigt, ebenfalls im Sinne des Wettbewerbs, zudem an, dass man das Modell Bundesschatz "wiederbeleben" werde. Die Republik bietet also auch Privatkunden offensiv festverzinsliche Staatsanleihen an.

Auch rund um die Bargeldversorgung soll es Initiativen geben. Mit gut 9000 Geldausgabeautomaten und Tausenden Geschäften, bei denen Kundinnen und Kunden auch Bargeld abheben können, sei die Bargeldversorgung in Österreich - auch im weltweiten Vergleich - sehr gut ausgeprägt, sagt Cernko. Man wolle aber jene Gemeinden, die selbst dafür gesorgt haben bzw. sorgen, dass es Geldausgabeautomaten vor Ort gibt, unterstützen - und die Infrastruktur zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen.

Noch im Stadium der Ausarbeitung sei indes die Idee, seitens der Banken einen Topf zu dotieren, mit einem hohen zweistelligen oder sogar dreistelligen Millionenbetrag, der Zinszuschüsse für Wohnraum - vornehmlich für Jungfamilien - ermögliche. "Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt", so Cernko. Hier könnte es dann im Herbst eine zusätzliche Initiative geben.

"Zinsdeckel kartellrechtlich nicht möglich"

Um die steigenden Zinsüberschüsse der Banken sowie das größer werdende Gefälle zwischen den Kreditzinsen und den Sparzinsen war hierzulande zuletzt ein intensive Diskussion entbrannt. Die FPÖ forderte eine Übergewinnsteuer nach Italo-Vorbild, die SPÖ pochte auf Eingriffe in den Markt und sprach sich für Mindestzinsen auf Spareinlagen aus. Die Debatte rief sodann das Sozialministerium auf den Plan, das den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage gegen den Bankensektor beauftragte.

Der Sondersteuer erteilte Brunner bereits eine Absage, eine Position, die er heute bekräftigte. Ebenso werde es keinen Zinsdeckel geben, das sei kartellrechtlich nicht möglich und würde "zu massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten" führen, argumentierte der Politiker.