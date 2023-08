Seit Juli des Vorjahres hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die aus dem Ruder gelaufene Inflation neunmal in Serie die Leitzinsen erhöht. Von null auf mittlerweile 4,25 Prozent. Ein Tempo, das es zuvor noch nie gegeben hat. Das hat jeweils unmittelbare Auswirkungen auf jene Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die variabel verzinste Kredite abgeschlossen haben. Wer 2021 einen variablen Immobilienkredit abgeschlossen hat und monatlich 1740 Euro zurückzahlte, muss jetzt 2935 Euro zahlen, rechnete zuletzt beispielsweise das Vergleichsportal "durchblicker" vor. Die monatlichen Belastungen sind damit für viele Haushalte massiv gestiegen – teilweise über die Schmerzgrenze hinaus.

In der Vorwoche hat Erste-Group-Vorstandschef Willibald Cernko in seiner Funktion als Banken-Spartenobmann, vor dem Hintergrund der emotional geführten Debatte um die Weitergabe von Zinsen durch die Banken, ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt. "Sollte es bei Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer mit variabel verzinsten Krediten zu individuellen Stresssituationen kommen, werden die österreichischen Banken ihren Beitrag mit einem Entgegenkommen leisten", so Cernko. Details hatte er für "die nächsten Tage" angekündigt. Heute ist es nun so weit sein. Ab 9:15 werden - im Rahmen eines Arbeitsgesprächs gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner - die Eckpunkte präsentiert. "Die Themen werden auf Hilfe bei Wohnraumfinanzierungen, dort wo wirklich der Schuh drückt, auf das Thema Bargeld und Bankomaten und unseren Beitrag dazu sowie Transparenz bei Sparzinsen bezogen sein."