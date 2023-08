"Shoppen wie ein Milliardär“ lautet der Slogan. Doch wer die App öffnet, kommt sich vor wie auf einem Messe-Abverkauf.

Rufzeichen, Rabatte und „Blitz-Angebote“ entladen sich vor den Augen der Konsumenten. Die Startseite: ohne Struktur. Die Produktkategorien: wild durcheinander. Fünf Paar Socken leuchten um 0,39 Euro auf, eine Knoblauchpresse um 1,45 Euro, eine Silikon-Smartwatch um 1,88 Euro, ein Taillen-Rock um 2,67 Euro.

Die Marktschreierei für den Onlineshop Temu ist vor allem auf Social Media nicht zu überhören. Die App-Charts hat Temu bereits gestürmt und hält sich seit Wochen auf Platz 1, was ganz im Sinne des chinesischen Erfinders ist, der nichts Geringeres vorhat, als das Einkaufen im Internet zu revolutionieren. Ernst zu nehmen? Vermutlich ja.

Temo-App: "Shoppen wie ein Milliardär" © Temu

Temu ist seit 2022 in den USA präsent und versucht seit Mitte 2023 intensiv, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren. Dahinter steckt Pinduoduo (auch PDD) aus Shanghai, eines der größten und erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen in China. Der Besitzer: Huang Zheng bzw. Colin Huang, wie er sich mit englischem Namen nennt. Der chinesische Arbeitersohn hat in den USA studiert und unter anderem für Microsoft und Google gearbeitet. Nach seiner Rückkehr nach China gründete er einen Internetversandhandel, den er nun zu erweitern versucht - über das Sortiment und über den Globus. Der Gang von Pinduoduo an die New Yorker Börse hat Huang zum Milliardär gemacht. Zum Schnäppchen-Milliardär.



Pinduoduo-Milliardär Colin Huang: "Gemeinsam mehr" © Reuters

Ab-Werk-Verkauf

Sein Clou: Temu ist kein einfacher Online-Marktplatz, sondern eine Plattform - ähnlich wie Amazon, nur ohne eigene Vertriebszentren und Lager. Anstatt als Verkäufer aufzutreten, fungiert Temu als Vermittler, der es Händlern ermöglicht, ihre Produkte direkt den Endkunden anzubieten. Eine Art Emanzipation der chinesischen Produzenten, die über Temu ohne Zwischenhändler nach Europa liefern können. Hersteller zu Verbraucher (Manufacturer to Consumer) nennt sich das Prinzip.

Tatsächlich kommen die bestellten Produkte in der Regel geradewegs aus den Fabriken der Hersteller, was die Kosten und dadurch die Preise auf der Plattform reduziert. Zudem ermöglicht dieses System die enorme Produktvielfalt von Mode, Elektronik über Haushaltswaren bis zu Spielzeug. Für die Kunden wiederum bedeutet es, dass sie nicht wissen, bei welchem Händler sie bestellen.

Screenshot von der Temu-Startseite: 90 Prozent Rabatt und mehr © Temu

Community-Effekt: gemeinsam wird's günstiger

Preisnachlässe sind überhaupt ein substanzielles Merkmal der Plattform. Huangs Philosophie lautet „Teams up, Price down“ (etwa: Gemeinschaft drückt den Preis). Das Konzept basiert auf dem Prinzip des gemeinsamen Kaufs. Je mehr Kunden ein Produkt kaufen, desto niedriger der Preis. Durch Teilen bzw. Einreichen von Gutscheincodes wird die Methode auf die Spitze getrieben. Temu animiert auch dazu, Freunde zur App einzuladen. Dazu kommen Gewinnspiele, 90-Prozent-Rabatte, Mini-Spielchen und Glücksräder: Mit Gamifizierung soll Geldausgeben zum Spaß werden. Auch mit Schein-Knappheit und Countdown-Uhren wird die unendlich große Zielgruppe der Preissensiblen geweckt. Man hat Angst, etwas zu verpassen. „Mehr sparen, mehr Freude“, heißt es in der App. Und: „Unser Ziel ist, dass du in diesem integrativen Umfeld der Temu-Gemeinschaften in die Lage versetzt wirst, das beste Leben zu führen, das du dich erträumst“ – Tiefstpreise also wohl auch bei der Übersetzung.





"Sendungen mit geringem Wert"

Auf 61 Milliarden Bestellungen im Jahr kommt Temu laut eigener Auskunft aktuell. Die Kundschaft ist teils zufrieden, teils bemängelt sie die wochenlangen Lieferzeiten und das unzureichende Kundenservice. Auch die Produktsicherheit wird bemängelt. Auf einen Kaufvertrag mit Temu kann man nicht pochen: Man schließt ihn mit dem Anbieter des Produktes. Mit dem Datenschutz geht Temu locker um. Die App möchte den Zugriff auf Nutzerdaten. Nicht nur diese Umstände führen immer wieder zu Kritik von Verbraucherschutzverbänden.

Zollgebühren? Auch diese „Hürde“ umgeht Temu geschickt, indem die Bestellungen per Post und aufgeteilt in Pakete mit Werten unter 150 Euro verschickt werden. Für solche „Sendungen mit geringem Wert“ fällt laut dem Weltpostvertrag kein Zoll an. Die Kunden freuen sich über den Gratisversand. Freilich ist das Schnäppchen-Paradies teuer erkauft, Temu erwirtschaftet zunächst Verluste, Millionenverluste, kann aber rapide seine Marktanteile vergrößern.