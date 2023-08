Kroatien ein neues Ladenschlussgesetz, im Land mitunter „Feiertagsarbeitsverbot“ genannt. Geschäfte dürfen an nur noch 16 Sonn- und Feiertagen im Jahr offenhalten – zuvor war das ganzjährig möglich. Da die Ferienorte an der Adria ihr Kontingent für die Sommermonate nutzen, ist diese Reglung in Tourismusorten bis dato kaum ins Gewicht gefallen.