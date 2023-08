Die Strompreiserhöhung des Kärntner Energieversorgers Kelag hat in den vergangenen Wochen die Gemüter erhitzt. Sowohl bei den betroffenen 180.000 Kelag-Kunden, für die der Strom ab 1. August deutlich teurer wurde, als auch für die Landespolitik war das Thema elektrisierend. Denn ausgerechnet in einer Zeit, in der andere Energieversorger Strompreissenkungen bekannt gaben, hob die Kelag den Preis an. Von zuvor 13,04 wurde auf 19,80 Cent (Vorteilstarif bei Bindung) bzw. 24,84 Cent (Normalpreis) je Kilowattstunde erhöht. Der Strompreis allein, zu dem noch Netzgebühr und Steuern hinzukommen, wurde um rund 90 Prozent angehoben (Normaltarif). Der Durchschnittskunde (3500 kWh Verbrauch) müsste also pro Monat sechs bis elf Euro brutto mehr bezahlen.

Nun gibt die Kelag zehn Tage, nachdem die Erhöhung in Kraft trat, eine rückwirkende Senkung von sechs Prozent bekannt. Der neue Tarif mit zwölfmonatiger Bindung beläuft sich auf 18,61 Cent brutto pro Kilowattstunde, sinkt also um 1,2 Cent. "Aufgrund des hohen Zustroms zum Vorteilstarif haben wir mehr Planungssicherheit und können uns auf den Energiemärkten günstig eindecken", erklärt Kelag-Vertriebsleiter Alexander Jordan diesen Schritt. Die 130.000 Kunden, die bereits in den Vorteilstarif gewechselt sind, profitieren automatisch von der Senkung.

Tarif wird eingestellt

Die restlichen 50.000 Kunden haben allerdings Handlungsbedarf. Denn der Tarif ohne Bindung (24,84 Cent brutto) wird mit 15. November 2023 eingestellt. Bis 1. September können die betroffenen Kunden noch in den Vorteilstarif mit Bindung wechseln. Wer keine Bindung eingeht, wird gekündigt. Für ihn gibt es dann der Neukundentarif (23,88 Cent brutto pro Kilowattstunde) ohne Bindung, der ebenfalls um sechs Prozent gesenkt wird. Jordan versichert jedoch, dass langjährige Kunden dadurch nicht ihren Status als Stammkunde verlieren.

Den Erfolg für die Strompreissenkung der Kelag heftet sich nun die Arbeiterkammer auf die Fahnen. Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach bezeichnet diese in einer Presseaussendung als "Einlenken der Kelag". Der Druck der AK haben den Kärntner Konsumentinnen und Konsumenten eines der aktuell günstigsten Tarifmodelle in Österreich gebracht.