Die Kärntner BKS Bank bekommt einen neuen Miteigentümer: Petrus Advisers mit Sitz in London erwirbt 2,8 Prozent der Anteile der BKS Bank AG von der Wüstenrot Wohnungswirtschaft Gen.m.b.H, heißt es in einer Pressemitteilung. Man freue sich darauf, gemeinsam mit dem Management "aktiv an der weiteren Wertschöpfung mitzuwirken". Die BKS Bank sei derzeit unterbewertet. "Wir denken, dass der Markt den versteckten Wert der BKS bisher noch nicht richtig verstanden hat", heißt es in der Aussendung weiter.