"Im vergangenen Jahr ist in der Steiermark so viel an Photovoltaik (PV) dazugebaut worden wie noch nie zuvor", betont Martin Graf. Der Vorstand der Energie Steiermark verweist darauf, „dass 2022 mehr Netzprüfungen durchgeführt wurden als die drei Jahre davor zusammengenommen“. Für PV-Anlagen alleine seien im Vorjahr demnach 6671 neue Zählpunkte im Netzgebiet der Energienetze Steiermark vergeben worden, das entspreche einer zusätzlichen Gesamtleistung von 110 Megawatt, das sei die siebenfache Leistung des Murkraftwerks oder ein Plus von 85 Prozent im Vergleich zu 2021 – ein neuer Höchstwert.

Ein Rekord, der aber nicht lange Bestand hatte. „Wir haben schon im ersten Halbjahr 2023 den Wert des gesamten Vorjahres übertroffen“, so Graf. So seien 6978 zusätzliche Zählpunkte für neue PV-Einspeiser aufgenommen worden, eine zusätzliche Leistung von 161,5 Megawatt.