Im Zentrum der App steht das Sparen für unsere Kundinnen und Kunden sowie auch eine Arbeitserleichterung für das Kassenpersonal“, sagt Spar-Vorstand Markus Kaser zum Start der Spar-App, die ab sofort kostenlos im App-Store sowie Google Play Store für den Download zur Verfügung steht. Dem Grundsatz, die Daten der eigenen Kundschaft nicht zu brauchen und daher auch zum Beispiel kein Profiling zu betreiben, bleibe man trotz Spar-App treu. "Wir sammeln keine Daten, verkaufen sie nicht an Dritte und werten sie auch intern nicht aus", heißt es bei Spar. Wer auf seinem Smartphone auch keine Mitteilungen von Spar, wie etwa Hinweise auf neue Minus-25-Prozent-Aktionen, erhalten will, kann diese abschalten.

Konkret muss man nur den Nutzungsbedingungen zustimmen, um sich bei der App anzumelden. Name, Postanschrift, Alter oder Geschlecht werden nicht abgefragt. Den Nutzerinnen und Nutzern wird eine individuelle Nummer in Form eines Strichcodes zugewiesen. Dieser wird bei der Kassa eingescannt, damit man zum Beispiel Rabattmarkerl sammeln kann. Wer zusätzlich seine Mailadresse hinterlegt, kann die Rabattmarkerl auch mit anderen im Familienbund teilen. Auch digitale Rechnungen sind mit der App möglich.

Der tägliche Rabatt

Als besonderes App-Zuckerl bietet Spar den täglichen „Spar-Joker“ an, ein digitales Minus-25-%-Pickerl jeden Tag, das automatisch mit dem teuersten rabattberechtigten Produkt gegengerechnet wird - ebenso wie Gutscheine für bestimmte Produkte, die nur per App erhältlich sind. Darüber hinaus wird es Zeiträume geben, in denen pro Tag mehrere Joker angeboten werden. „Später wird es wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, die Joker zu sammeln, um sie bei einem größeren Einkauf einlösen zu können“, sagt Spar-Sprecher Lukas Wiesmüller. Die papierenen Markerl, Pickerl und Gutscheine gibt es weiterhin.