Es sind anhaltend harte Vorwürfe, die Vinzenz Harrer, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Weiz sowie bis November des Vorjahres Vizepräsident des steirischen Wirtschaftsbunds (WB), in Richtung der Wirtschaftskammerspitze um den WK-Präsidenten und Wirtschaftsbundobmann Josef Herk richtet. Wie berichtet, beklagt Harrer in E-Mails an einen breiten Empfängerkreis unter anderem, dass es aus seiner Sicht nach der „Gagen-Causa“ im Vorjahr nicht zur versprochenen Transparenzoffensive gekommen sei.