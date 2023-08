Das Tanken ist in Slowenien und Kroatien erneut teurer geworden. In Slowenien stiegen am Dienstag, den 1. August, die regulierten Spritpreise, die an den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten, um mehr als 5 Cent. Ein Liter Normalbenzin kostet nunmehr 1,511 Euro, um 5,5 Cent mehr als bisher. Der Dieselpreis stieg um 5,4 Cent auf 1,558 Euro pro Liter.

Die neuen Preise, die alle zwei Wochen von der slowenischen Regierung bestimmt werden, bleiben bis 14. August gültig. Das letzte Mal, dass ein Liter Normalbenzin mehr als 1,5 Euro gekostet hat, war vor genau einem Jahr. Der neue Dieselpreis liegt unterdessen auf dem höchsten Stand seit November 2022.

Auch in Kroatien stiegen am Dienstag dieser Woche die regulierten Preise, die anders als in Slowenien an allen Tankstellen gelten, um 5 Cent. Normalbenzin kostet 1,51 Euro pro Liter, Diesel verteuerte sich auf 1,41 Euro pro Liter. Die Preise sind die nächsten zwei Wochen gültig.

Auch in Österreich ist der Sprit im Reisemonat Juli wieder teurer geworden. Der Liter Super hat sich demnach von Anfang bis Ende Juli um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert. Der Anstieg bei Diesel betrug 10 Cent: Ende Juli zahlte man an den Tankstellen 1,60 Euro für den Liter.