Es ist ein 1923 gegründetes Traditionsunternehmen mit Stammsitz in Duisburg, das der in Graz beheimatete internationale Messtechnikspezialist Anton Paar mit 1. August übernommen hat: Brabender bietet mess- und verfahrenstechnische Lösungen für die Prüfung verschiedener Rohmaterialien und zur Rezeptur- und Prozessentwicklung und wird nun als "Anton Paar TorqueTec GmbH" mit sofortiger Wirkung, in die Anton Paar Gruppe integriert. Die Anwendungsgebiete von Brabender seien "sehr vielfältig – von Lebensmitteln und Tierfutter, über Kunststoff und Gummi, bis zu Batterien und anderen Spezialanwendungen", teilt Anton Paar mit.

Die Unterschriften wurden am Dienstag unter den Übernahmevertrag gesetzt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Geplant sei eine "sanfte Integration des Unternehmens Brabender in die Anton Paar Gruppe". Produkte und Dienstleistungen können wie bisher direkt über die Website und die Vertriebsorganisation von Brabender bezogen werden.

"Vielversprechende Ergänzung des Produktportfolios"

Für die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Anton-Paar-Gruppe, die mittlerweile mit 35 Vertriebstöchtern in 110 Ländern tätig ist, bedeute der Kauf von Brabender "eine vielversprechende Ergänzung des Produktportfolios, besonders im Bereich der Materialcharakterisierung – einem der stärksten Wachstumsmärkte für Anton Paar", wird in einer Aussendung betont. Geschäftsführer Friedrich Santner zu den Hintergründen der Übernahme: "Maßgeblich für die Entscheidung zum Kauf von Brabender war für Anton Paar das seit der Firmengründung vor 100 Jahren aufgebaute Know-how in der Entwicklung und Produktion von weltweit führenden Messgeräten." So werde man "in Übereinstimmung mit der eigenen, langjährigen Strategie die Standorte von Brabender in Duisburg und Hackensack, USA, nachhaltig ausbauen und weiter stärken".

Friedrich Santner und Peter Eßer (Eigentümervertreter der Brabender-Gruppe) © Anton Paar

Anton-Paar-Gruppe wächst auf 4200 Beschäftigte

Mit der Integration in die Anton-Paar-Gruppe werden auch die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Brabender Teil eines internationalen Messtechnikunternehmens, das unter anderem im Bereich der Rheometrie Weltmarktführer ist. Mit der Akquisition von Brabender sind mehr als 4200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service bei Anton Paar beschäftigt. Eigentümer von Anton Paar ist seit 2003 die Gemeinnützige Santner Privatstiftung mit einem ausschließlich wohltätigen Stiftungszweck. Das Unternehmen erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von über 545,6 Millionen Euro.

"Für uns ist das ein großartiger Schritt"

"Teil der Anton Paar Gruppe zu sein, eröffnet uns viele Möglichkeiten – sowohl in der Forschung und der Entwicklung unserer innovativen Produkte, als auch in Vertrieb und Service", wird Brabender-Geschäftsführer David Szczesny zitiert. "Für uns ist das ein großartiger Schritt, von dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Kundinnen und Kunden mit Sicherheit profitieren werden."

Brabender, 1923 in Duisburg gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von mess- und verfahrenstechnischen Lösungen für die Prüfung der Qualität verschiedener Rohmaterialien sowie für die Entwicklung und Optimierung von Produkten, Rezepturen, Methoden und Prozessen. Als langjähriger Partner der Lebensmittel-, Futtermittel-, Kunststoff- und Gummiindustrie bietet Brabender ein breites Spektrum an modularen und kompakten Lösungen für die Rheologie und die Extrusion im Labormaßstab sowie anwendungstechnischer Beratung und Expertise.