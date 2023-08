"In 35 Jahren habe ich in der Immobilien-Branche schon alles erlebt. Was derzeit anders ist? Dass es eine allgemeine Unsicherheit gibt“, eröffnete Gerald Gollenz, WKO Steiermark, Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder, die hochkarätige Vernetzungsveranstaltung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat: Vertreter aus allen Branchen und der WKO trafen sich in der Südsteiermark, um bei einem Gipfelgespräch Lösungen und Wege aus der Krise zu finden.