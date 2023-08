Der Fokus der Bewertungen liegt auf Innovationskraft, Wirkung und Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Initiativen und Projekte, bei denen Verantwortung auch Teil des Kerngeschäfts sein muss. Auf Basis dieser Bewertungsgrundlagen sind für den renommierten Nachhaltigkeitspreis Trigos im Rahmen eines dreistufigen Jury-Verfahrens – anhand klar definierter Bewertungskriterien – die zwölf nominierten Unternehmen in vier Kategorien gekürt worden. Wer den Trigos dann schließlich in der Steiermark in den Händen halten kann, wird Ende September bei der feierlichen Trigos-Gala in der Alten Universität in Graz bekannt gegeben. Zusätzlich wird auch heuer ein Sonderpreis an den „CSR-Newcomer“ des Jahres vergeben. „Mit dem Sonderpreis werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die sich erstmalig den hohen Anforderungen des Trigos stellen“, betont BKS-Vorstand Nikolaus Juhász.

Für Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS, zeigen die eingereichten Projekte, dass „steirische Unternehmen über eine enorme Innovationskraft und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit verfügen“. Bereits eine Nominierung sei ein großartiger Erfolg, „denn die Qualität der Einreichung und Bewertung steigt stetig“. BKS-Landesdirektor Manfred Geiger, der heuer erstmals Teil der Jury war, unterstreicht: „Der Branchenmix ist in diesem Jahr ganz besonders vielfältig, genauso wie die verschiedensten Unternehmensgrößen.“ Es sei spannend, „auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen die Unternehmen ihr ökologisches und soziales Engagement wahrnehmen“, so Geiger.

All jene Unternehmen, die bereits zum wiederholten Male beim Trigos einreichen, wurden seitens der Jury auch an der Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten gemessen. Sämtliche Einreichungen auf Landesebene nehmen automatisch auch am bundesweiten Trigos Österreich teil. Der Trigos wurde 2004 erstmals verliehen. Seither wurden österreichweit 2745 Einreichungen, 808 Nominierungen und 289 Preisträger aller Größenordnungen registriert. Hinter dem Trigos steht eine sehr breite Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft.