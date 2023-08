Die UBS will "fremde" Risiko-Kredite in Milliardenhöhe verkaufen

Die UBS will offenbar Kredite in Milliardenhöhe veräußern, die von der Credit Suisse (CS) vor der Übernahme an Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum vergeben wurden. Damit wolle die Schweizer Bank Risiken neutralisieren.