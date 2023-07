Im Marchfeld, wenige Kilometer östlich von Wien, entdeckte die OMV das größte Gasvorkommen in Österreich seit 40 Jahren. Eine „potenziell förderbare Ressource“ von 48 Terawattstunden (28 Millionen Fass Öläquivalent bzw. rund die Hälfte des Jahresverbrauches in Österreich) lagert in Wittau in einer Tiefe von 5000 Metern. Fünf Monate hat die OMV dort gebohrt und am Freitag den Fund öffentlich gemacht.