Der Verbund will den Ausbau erneuerbarer Energieträger in den kommenden Jahren diversifizieren und bis 2030 rund 20 bis 25 Prozent des Stroms aus Photovoltaik und Windkraft erzeugen. Schon Ende 2021 fixierte Österreichs größter Stromerzeuger den Einstieg in ein riesiges Solarprojekt in Spanien. Jetzt wurden von der EDP Renewables Europe S.L.U. Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 257 Megawatt (MW) mit Hybridisierungs- und Repowering-Potenzial zu einem Unternehmenswert von rund 460 Mio. Euro erworben. Das gab der Verbund am Dienstag nach Börsenschluss bekannt.

Neun Windportfolios

Konkret erwirbt der österreichische Stromkonzern 100 Prozent der Anteile an den beiden Gesellschaften Viesgo Renovables S.L. sowie Viesgo Europa S.L. Die beiden Gesellschaften halten Unternehmensangaben zufolge neun Windportfolios mit insgesamt 257 MW installierter Leistung an verschiedenen Standorten in Spanien. Sieben Portfolios unterliegen einer staatlichen Förderregelung, die noch für durchschnittlich sieben Jahre nutzbar ist, zwei Portfolios werden "merchant" vermarktet, heißt es in der Aussendung.