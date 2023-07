Wie man eine "halbe Eigentumswohnung" richtig vererbt

Das Vererben eines Hälfteanteils an einer Eigentumswohnung ist häufig komplizierter, als man denkt. Was man über das Wohnungseigentumsgesetz wissen sollte, damit der "letzte Wille" in dieser Angelegenheit auch in Erfüllung geht.