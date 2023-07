Während die Baubranche unter teils dramatischen Einbrüchen an Aufträgen ächzt, zeichnet sich für den sozialen Wohnbau in Kärnten Entspannung ab. Mit den teilweise rückläufigen Baupreise werde es jetzt möglich, größere Baumvolumina zu vergeben, sagt Harald Repar, der Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten. Die LWBK ist der größte gemeinnützige Wohnbauträger Kärntens. In diese sind drei Gesellschaften, Neue Heimat, Kärntner Heimstätte und GWG Villach, vereint. Dennoch seien die Baukosten noch immer ein Drittel höher als vor der Krise, sagt Repar. Kärnten reagierte mit Ausnahmen für die förderbaren Kosten.

"Bewusst auf die Bremse gestiegen"

Man sei in den vergangenen Jahren bewusst auf die Bremse gestiegen, als die Kosten durch die Decke gingen. „Wir haben abgewartet, wissend, dass ein Loch kommt.“ Mittlerweile hätten sich die Kräfteverhältnisse am Immobilienmarkt umgedreht: „Jetzt kommen die wirklich Großen und wollen von uns Bauaufträge.“ Während des Baubooms hätten viele Baufirmen bei den Rohstoffpreisen überzogen, die Phase der enormen Nachfrage musste man durchtauchen. Bauvorhaben sei keine ausgefallen, betont er.

Nachfrage größer als das Angebot

Trotz durchwachsener demografischen Entwicklung ist die Nachfrage nach Wohnungen deutlich größer als das Angebot. Allerdings würden die Bedürfnisse immer spezifischer, betont Repar. Drei Großprojekte im laufenden Jahr stünden exemplarisch für geänderte Ansprüche. In St. Andrä entstand eine innovative Form der Integration aus Wohnanlage, Pflegeheim und Tagesheimstätte für Senioren, erklärt Repar. In Liebenfels steht seit Kurzem eine Wohnanlage, die erstmals Eigentum und Miete kombiniert. Wer sich für Eigentum entscheidet, zahlt 3000 Euro pro Quadratmeter – „statt 4500, wie es ortsüblich ist“. Repar ist regelrecht „stolz, Eigentum so günstig anbieten zu können.“ Wie das geht? „Wir kalkulieren ganz anders als private Bauträger, außerdem untersagt uns die Gemeinnützigkeit jeden Gewinnaufschlag.“

In Friesach entstehen wiederum Wohnbauten, in denen die Warmmiete für 58 Quadratmeter mit 350 Euro kalkuliert wird. Das werde möglich, weil das Land 80 Prozent der Baukosten mittels Direktdarlehen, mit 0,5 Prozent verzinst, finanziert. Und die Gemeinde das Baurecht für das Grundstück mit einem symbolischen Euro pro Jahr berechnet sowie die Betriebskosten stützt. Außerdem wird Strom über eine PV-Anlage gewonnen und gespeichert. 28 Wohnungen werden gebaut.

"Eigentum ist für viele nicht mehr leistbar"

Bis zu zehn Prozent des Wohnbauvolumens will die LWBK mit kombinierten Miet-/Eigentumsprojekten umsetzen. „Eigentum ist für viele nicht mehr leistbar. 600.000 Euro für eine 100-Quadratmeter-Wohnung: Das geht sich hinten und vorne nicht aus“, meint Repar. Die Nachfrage nach leistbarem Eigentum steige daher. Repar wünscht sich, dass die Differenz zum Marktpreis bei Wohnbaukrediten als Eigenkapital angerechnet wird, das erleichtere den Erwerb vergünstigter Eigentumswohnungen.

35 Millionen Euro verbaut die LWBK heuer. Ab 2024 wird das Bauvolumen auf 70 Millionen Euro verdoppelt. Die Baubranche habe erkannt, wie wichtig gemeinnützige Bauträger sind, sagt Repar. Mit der Normalisierung der Preise nehme die Bautätigkeit deutlich zu – man investiere antizyklisch.