Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt vor gefälschten E-Mail- und SMS-Nachrichten, die im Namen von oesterreich.gv.at an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten erhalten die Information, dass Empfängerinnen und Empfänger einen Online-Antrag ausfüllen sollen, um eine Rückerstattung zu erhalten. Als Absender der Nachrichten scheint oesterreich.gv.at bzw. der Wortlaut "Austria Government Digitaler Vertrieb und Service" auf.

Das BMF warnt laufend vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen, welche über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS und Telefonanrufe erfolgen.

Das BMF betont in einer Aussendung, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handle und die versendeten E-Mail- und SMS-Nachrichten und verlinkten Webseiten Fälschungen darstellten. Informationen des BMF erfolgten grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die Finanz-online-Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

Bei solchen Phishingmails, SMS-Nachrichten oder E-Mails mit ähnlichen Inhalten handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch. Das BMF empfiehlt daher, in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen zu folgen, keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien zu klicken, unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt zu geben. Das BMF empfiehlt, solche E-Mail- und SMS-Nachrichten sofort zu löschen.