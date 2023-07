49Prozent der Österreicher seien bereit, mehr zu arbeiten – entweder mehr Wochenstunden oder Überstunden zu leisten. Die Auswirkunden des Arbeitskräftemangels sind bereits in vielen Bereichen spürbar, in Spitälern, der Altenbetreuung und im Bildungswesen. Das zeigt eine Umfrage des Marketinstitutes im Auftrag der WKÖ. Deren Präsident Harald Mahrer nimmt das zum Anlass für ein Plädoyer, mehr statt weniger Arbeit zu leisten. „Wir haben heute am Arbeitsmarkt und bei der Demografie eine total veränderte Situation.“