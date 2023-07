"Badewarte und Badewärterinnen sind in Hallen- und Freibädern, in Saunabetrieben oder in Freizeiteinrichtungen für den reibungslosen Ablauf des Badebetriebs verantwortlich. Sie Sorgen für die Einhaltung der Badeordnung und leisten bei Bedarf Erste Hilfe. Sie kontrollieren regelmäßig die Wasserqualität ... sie reinigen auch Schwimmbecken und Schwimmhalle und erledigen Reparaturarbeiten.“ So beschreibt der AMS-Karrierekompass den Job des Bademeisters. Das klingt nach dem sprichwörtlichen Mädchen für alles, jenseits des Klischees von der lässigen, bezahlten Freizeit am Pool.