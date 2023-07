Die Österreichische Post und der Mobilfunker Drei führen ab sofort wiederverwendbare Verpackungen ein, sogenannte Post Loops. Das funktioniert so: Kunden, die im Drei-Onlineshop kaufen und bestellen, können die Option „wiederverwendbare Verpackung“ anklicken und zahlen dafür einen Pfand in der Höhe von 2,50 Euro. Sendet man die Verpackung nach dem Empfang wieder zurück, erstattet Drei den Pfand bei der nächsten Abrechnung inklusive eines Fünf-Euro-Gutscheines, erklärt Drei-Vertriebsvorstand Günter Lischka bei der Präsentation am Mittwoch. „Wir wollen die Kreislaufwirtschaft fördern und unsere Kunden für die Teilnahme auch belohnen“, sagt Lischka.