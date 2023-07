Geharnischter Brief an Payer

Lilihill kontert: "Voraussetzungen für Call-Option liegen nicht vor"

Bahnt sich in der Flughafen-Causa ein Rechtsstreit an? In einem Brief an KBV-Vorstand Martin Payer wird das Angebot, den Abtretungsvertrag abzuschließen, ausgeschlagen. Lilihill steht auf dem Standpunkt, dass für das Ziehen der Call Option die Voraussetzungen nicht vorliegen. Payer: "Natürlich sind die Bedingungen erfüllt."