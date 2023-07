Wir bei AT&S bieten mit unserem neuen Forschungs- und Fertigungszentrum in Leoben ein Best-Practice-Beispiel, in welche Richtung es für Europas Mikroelektronikindustrie gehen könnte“ – mit diesen Worten begrüßte Andreas Gerstenmayer, Vorstandschef von AT&S, am Dienstagnachmittag den Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, in Leoben-Hinterberg. Der Standort wird derzeit um rund eine halbe Milliarde Euro ausgebaut. Neben bis zu 800 neuen Arbeitsplätzen entsteht u. a. ein globales Innovationszentrum für IC-Substrate, dabei geht es sowohl um Forschung als auch um Fertigung. „Diese Substrate für Hochleistungsprozessoren und zukunftsweisende Verbindungstechnologien können mit klugen Entscheidungen zur Keimzelle eines blühenden europäischen Mikroelektronik-Ökosystems werden“, sagt Gerstenmayer.