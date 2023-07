In der einst so florierenden Immobilienbranche ist der Putz ab: Das Geschäftsmodell des vergangenen Jahrzehnts, geprägt von der Nullzinsphase und verlässlichen, teils enormen Wertsteigerungen, ist Geschichte. Die Inflation wurde zum Partycrasher, die Zinsen kletterten atemberaubend schnell in die Höhe – allein die EZB setzte acht Zinsschritte in weniger als einem Jahr – und damit implodierte die Nachfrage, die Preise stagnieren oder sinken. Auch die Banken wurden vorsichtiger.