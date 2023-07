Nach dem Sportartikelhändler Geomix AG ist nun auch das Tochterunternehmen Galaxy IT Technology GmbH ebenfalls mit Sitz im obersteirischen Liezen insolvent. Wie die Kreditschützer von AKV und KSV1870 am Montag mitteilten, habe der IT-Dienstleister mit 13 Beschäftigten im Gegensatz zur Muttergesellschaft kein Sanierungs-, sondern ein Konkursverfahren beantragt. Die Verbindlichkeiten betragen mehr als 4,56 Millionen Euro. Angaben zu den Aktiva fehlten, hieß es in den Aussendungen.

Gesamtpassiva 44,9 Millionen Euro

Erst Ende Juni hatte Geomix am Landesgericht Leoben das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Die Gesamtpassiva wurden mit beträchtlichen 44,9 Millionen Euro beziffert. Nun ist auch das 100-prozentige Tochterunternehmen in massiven Schwierigkeiten. Diese Verbindlichkeiten bestehen gegenüber öffentlichen Stellen wie der ÖGK und dem Finanzamt und gegenüber der Muttergesellschaft. Ursache sei eine drastisch verschlechterte Marktlage. Ob eine Fortführung angestrebt wird, war dem Insolvenzantrag nicht zu entnehmen. Zum Insolvenzverwalter wurde Gernot Prattes bestellt.