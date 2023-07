Sie sind derzeit in den Casinos im Land unterwegs und laden zu Mitarbeiterversammlungen. Wie ist die Stimmung in der Belegschaft? In den vergangenen Jahren gab es ja auch Sparmaßnahmen und Einschnitte. Ist diese Restrukturierung abgeschlossen?

ERWIN VAN LAMBAART: Die Atmosphäre nehme ich als positiv wahr. Die vergangenen Jahre waren vor allem durch die Pandemie für die gesamte Gruppe eine riesige Herausforderung. Vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Programm ReFIT war notwendig. Wenn die Zeiten so schwierig sind, wie es damals der Fall war, muss man reorganisieren und restrukturieren.