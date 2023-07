Zahlt es sich wirklich aus, in Zeiten, in denen in vielen Branchen händeringend nach Personal gesucht wird, noch Zeit und Mühe in ansprechende, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen zu investieren? Lassen wir den IT-Bereich vielleicht einmal außen vor – für Berufseinsteiger, Arbeitslose und Personen, die sich beruflich verändern bzw. aufsteigen möchten, und bei gehobenen Positionen sowieso, kommt es sehr wohl darauf an, wie man sich bewirbt.