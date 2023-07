"Im Sinne der Ressourcenschonung haben wir die Verteilgebiete optimiert und reduzieren die Auflage unserer wöchentlichen Flugblätter um 10 Prozent. Das spart jährlich über 600 Tonnen Papier", so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf & Marketing bei Lidl Österreich. Neben der Anzahl hat das heimische Unternehmen bereits in der Vergangenheit auch beim Format und der Seitenzahl eingespart: Die Flugblätter haben mittlerweile maximal 40 statt wie bisher 48 Seiten und sind außerdem um mehr als 15 Prozent kleiner.

Verzicht auf Kassabon aus Papier

Bereits 2018 hat Lidl Österreich als erster Lebensmittelhändler, wie das Unternehmen betont, eine digitale Kundenkarte ganz ohne Plastik eingeführt. Bereits eine Million User nutzen die App. Seit Kurzem können Kundinnen und Kunden von Lidl beim Einkauf außerdem freiwillig auf den Kassabon aus Papier verzichten. Die Rechnung bleibt digital in der App abrufbar und gilt bei Rückgaben als regulärer Kassabon. "Mit der neuen Funktion verbinden wir Digitalisierung und Umweltschutz und sparen so jeden Monat bis zu 150 Kilometer an bedruckten Kassabons ein", so Kremer. Die Teilnahme ist freiwillig. Wer möchte, bekommt auch weiterhin einen Kassabon aus Ökopapier.