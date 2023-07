Die Forstinger Österreich GmbH hat laut Gläubigerschutzverband Creditreform wie in der Vorwoche angekündigt den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht St. Pölten eingebracht. Über das Vermögen der Forstinger Österreich GmbH wurde bereits im Jahr 2018 ein Sanierungsverfahren eröffnet und nach Annahme des Sanierungsplanes rechtskräftigt aufgehoben.

Erneute Insolvenz

Zu der erneuten Insolvenz führten laut eigenen Angaben drastisch veränderte Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Corona Krise, gestiegene Energiepreise, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden. Forstinger beschäftigt derzeit 552 Dienstnehmer. Laut KSV1870 beträgt die Gesamtzahl der Filialen 87 österreichweit, davon 85 mit Werkstätten.

Von der Insolvenz sind laut Eigenantrag 1019 Gläubiger betroffen. Den Passiva in der Höhe von 33 Millionen Euro stehen Aktiva in der Höhe von 10,6 Millionen Euro gegenüber. Forstinger beabsichtigt das Unternehmen fortzuführen und bietet den Gläubigern eine 20 Prozent Sanierungsplanquote zahlbar binnen zwei Jahren an.