Hohe Steuerlast: Für 600 Euro Installateurskosten muss man 1176 Euro erarbeiten

Nur in Frankreich, Dänemark und Belgien liefern Bürger und Unternehmen mehr an den Staat ab als hierzulande, hat die Agenda Austria errechnet. An ihren Praxisbeispielen zeigt sich: Vor allem der (Steuer-)Faktor Arbeit gehört entlastet