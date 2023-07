Für die ParTec AG ging der Start in die neue Woche mit einem ganz besonderen Ereignis einher: Das Unternehmen mit Sitz in München, das auf den Bau und die Entwicklung von modularen Supercomputern und Quantencomputing spezialisiert ist, hat in Frankfurt den Schritt auf Börsenparkett absolviert. Konkret ist das Unternehmen seit Montag im Open-Market-Börsensegment „Scale“ vertreten. Der erste Preis der Aktie – ausgegeben wurden acht Millionen Namensaktien – lag bei 112,50 je Anteilsschein. Der Kurs kletterte zwischenzeitlich auf 136,5 Euro, pendelte sich am Dienstag bei 127 Euro ein. Unterm Strich ergibt das – rechnerisch – einen Börsenwert von rund einer Milliarde Euro.