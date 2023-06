In den ÖBB sind wesentliche Personalentscheidungen getroffen worden. Andreas Matthä, seit 2016 CEO der ÖBB, wurde in der Aufsichtsratssitzung der ÖBB Holding am Mittwoch bis 2026 bestätigt. Ab 1. Juli 2023 wird, wie bereits berichtet, Manuela Waldner auf Arnold Schiefer als Finanzvorständin (CFO) folgen. Waldner war zuletzt Partnerin und Geschäftsführerin beim Beratungsunternehmen Boston Consulting Group. Sie wurde für fünf Jahre bis 2028 bestellt.

In der ÖBB Infrastruktur wurde unterdessen Johann Pluy, seit 2019 Vorstand für die Bereiche Betrieb, Markt und Digitalisierung für fünf weitere Jahre bis 2028, wieder bestellt, wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilen. Wieder bestellt wurde auch Heinz Freunschlag, ebenso seit 2019 im Vorstand der ÖBB Personenverkehr für die Bereiche Controlling & Reporting, Recht, Einkauf & Vorstandssekretariat, Personal, IT & Digitalisierung zuständig.