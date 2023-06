Die Vorfreude auf die nahenden Sommerferien ist vielerorts groß. Für viele Familien und vor allem Alleinerziehende beginnt damit auch wieder eine äußerst herausfordernde Zeit, ein „Betreuungsdilemma“, wie es der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk nennt. Die große Frage in den „großen Ferien“: Wie bringt man neun schulfreie Wochen der Kinder mit fünf Wochen Jahresurlaub der Eltern unter einen Hut? Vielfach lasse sich dies nur mit einer Reduktion der Arbeitszeit bewerkstelligen, so Herk. Das könne man sich standortpolitisch „aber nicht länger leisten, wir sind hier mittlerweile ohnehin schon im absoluten europäischen Spitzenfeld“, verweist er auf die abermals stark gestiegene Teilzeitquote in Österreich. So sei die österreichische Quote hier zuletzt auf mehr als 30 Prozent gestiegen, während sie im restlichen Euroraum im Schnitt bei knapp 20 Prozent liege.