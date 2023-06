1. Warum wird derzeit so intensiv über einen digitalen Euro diskutiert?

Die Europäische Zentralbank (EZB) beschäftigt sich seit rund zwei Jahren mit diesem Thema. Parallel dazu wurde seitens der EU-Kommission an einem ersten Gesetzesvorschlag gearbeitet, der morgen präsentiert werden soll. Dieser Gesetzesentwurf soll ein Rechtsrahmen sein und sieht vor, dass die EZB die nationalen Notenbanken in der Eurozone autorisieren könne, digitale Euro in Umlauf zu bringen.