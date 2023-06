Wien Energie und Verbund haben ihren Kunden kräftige Preissenkungen in Aussicht gestellt. Bei der Wien Energie sollen die Preissenkungen zwischen 25 und 52 Prozent ausmachen, konkrete Preise wurden bisher aber noch nicht genannt. Der Verbund wiederum hat heute angekündigt, dass für Bestandskunden der Bruttostrompreis von 28,68 Cent auf 23,64 Cent pro kWh sinkt – allerdings müssen die Kunden dafür einen neuen Vertrag abschließen und damit ausdrücklich zustimmen.

Verbund-Kunden, die von der Senkung profitieren wollen, können nach Ablauf der Bindung für ihren bestehenden Vertrag einen neuen, jederzeit kündbaren Vertrag mit einer Preisgarantie für zwölf Monate abschließen – der Verbund nennt das "Treueangebot". Der Grundpreis wird auf dem aktuellen Niveau stabil gehalten. Auch für Neukunden gibt es ein neues Angebot von 24,84 Cent brutto (20,70 netto) pro Kilowattstunde bei einem Grundpreis von 4,79 Euro brutto pro Monat. Zudem hat der Verbund einen Härtefallfonds in Höhe von zehn Millionen Euro eingerichtet.

340 Millionen Euro sollen an Kunden zurückfließen

Auch bei der Wien Energie soll es Anfang Juli zu Preissenkungen kommen. In Summe sollen 340 Millionen Euro statt der bereits angekündigten 140 Millionen Euro an die Kunden zurückfließen. Der Großteil davon wird über Preissenkungen für die Fernwärme-, Strom- und Gaskunden passieren, wie eine Sprecherin des zuständigen Stadtrats Peter Hanke der APA entsprechende Medienberichte bestätigte – die "Kronen Zeitung" hatte bereits am Sonntag darüber berichtet.

Vom im April angekündigten Energiehilfepaket in Höhe von 140 Mio. Euro bleibe, dass zehn Millionen in Form von Gutscheinen für soziale Härtefälle vorgesehen sind, so die Sprecherin. Bei den Listenpreisen für Strom soll es Preissenkungen zwischen 25 und 52 Prozent (je nach Vertragsbindung) geben. Weiters sollen neben Neukunden auch Bestands- und Firmenkunden profitieren.

Bevor die nun geplanten 340 Millionen an die Kunden weitergeben werden, muss unter anderem noch die Energieallianz – die gemeinsame Energievertriebs- und -handelsgesellschaft von Burgenland Energie, EVN und Wien Energie – zustimmen. Die Wien Energie versorgt laut einem Unternehmenssprecher 1,4 Millionen Privatkunden, davon rund eine Million Strom- und 400.000 Gaskunden.