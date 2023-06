Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, liegt nicht an der Füllmenge, sondern am Betrachter. Zurzeit ist in Kärnten das Glas eher halb leer. Die Konjunktur ist zwar (noch) nicht im Sinkflug, aber die Geschäftsaussichten sind es. Soweit die Generalbotschaft des aktuellen Kärntner Konjunktur- und Investitionsbarometers, mit dem die Wirtschaftskammer zweimal im Jahr die Stimmung der 40.000 Kärntner Unternehmen misst.