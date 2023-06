Nein, genau dieser einfache Beistelltisch aus zwei Metallrohren mit zwei Spanplatten dazwischen und Rollen hat es in die Ausstellung geschafft? Wir hätten uns vielleicht nicht so einfach von ihm getrennt, wären die Rohre auch so schön rot lackiert gewesen wie diese – statt im faden Braun, das in den 1980er Jahren modern war. Ein paar Meter weiter: Dieser Klappstuhl ist also der Pate für ganze Platzspargenerationen. Ausstellungskurator Mats Nilsson kennt diesen Effekt. „Die meisten von uns leben seit ihrer Kindheit mit Dingen von Ikea, fast alle haben eine Beziehung zu uns“, sagt er.