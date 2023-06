Seit rund zwei Wochen rumort es auf der Social-Media-Plattform Reddit. Die eigene Nutzerschaft legt sich nämlich mit dem Internetriesen an, nachdem dieser Gebühren für Drittanbieterinnen und -anbieter einführen will.

Genauer gesagt hat Reddit-Chef Steve Huffman angekündigt, dass er Geld für die Nutzung der Programmier-Schnittstelle verlangen will, die von zahlreichen Entwicklerinnen und Entwicklern genutzt wird, um auf Inhalte und Daten von Reddit zugreifen zu können. Diese externen Entwickler erstellen mit diesen Daten beispielsweise Werkzeuge für die Moderatoren, die die Tausenden Subreddits verwalten, oder eigene Apps, die den Zugang zu Reddit vereinfachen, wie beispielsweise die App Apollo.

Dessen Betreiber hat in einem Radiointerview angekündigt, dass er die App Ende Juni zurückziehen will, weil er mit den angekündigten Gebühren 20 Millionen Dollar im Jahr zahlen müsste. Auf der anderen Seite wurde diese Programmier-Schnittstelle auch genutzt, um Künstliche Intelligenzen wie zum Beispiel ChatGPT zu trainieren – und zwar kostenlos.

Reddit möchte mit diesem Schritt "nicht länger kommerzielle Unternehmen subventionieren, die Daten in großem Umfang nutzen", schreibt Huffman in einer Reddit-Diskussion. "Reddit muss ein sich selbst tragendes Unternehmen sein", so Huffman weiter. Derzeit macht Reddit seinen Umsatz größtenteils mit Werbung.

Reddit-User vs. Reddit-Chef

Mit dieser Ankündigung hat sich Huffman bei der Nutzerschaft nicht beliebt gemacht. Vor allem nicht bei den Reddit-Moderatoren, die sowieso schon eine angespannte Beziehung mit Huffman haben. Zur Erklärung: In den Tausenden Reddit-Foren sehen unbezahlte Moderatoren nach dem Rechten. Sie erstellen die zahlreichen Subreddits und entfernen unpassende Beiträge. Diese Personen möchte Huffman schwächen, so der Vorwurf. Er bezeichnete die Moderatoren in einem NBC-Interview als "Landadel". Diejenigen, die zuerst da seien, dürfen in der Position bleiben und den Posten an die Nachkommen weitergeben, so Huffman.

Die angekündigten Gebühren lassen die Reddit-Nutzer befürchten, dass das Geschäft von Reddit über ihre Bedürfnisse gestellt wird. Die Folge: ein Kleinkrieg zwischen Huffman und den Reddit-Nutzern. Die Moderatoren haben folglich Tausende Foren auf "privat" gestellt – sprich: Die Inhalte waren so nicht mehr einsehbar. Daraufhin reagierte Reddit und drohte den Moderatoren, dass sie ihren Posten verlieren würden und machte diese Ankündigung für manche auch kurzzeitig wahr.

Britischer Fernsehmoderator als Protestgesicht

Nun waren die Moderatoren wieder am Zug und gingen kreativ und mit nackten Tatsachen gegen die Drohungen vor. Jugendfreie Subreddits wurden mit pornografischen Inhalten geflutet, damit Reddit in diesen Foren keine Werbung mehr schalten konnte. Auf der anderen Seite gab es im Subreddit "r/pics" nur mehr Fotos vom britischen Fernsehmoderator John Oliver zu sehen.

Dort hörte es nicht auf: Im Subreddit "r/PoliticalHumor" sind alle User zum Moderator ernannt worden. In "r/malefashionadvice" und "r/femalefashionadvice", wo es Modetipps für Männer und Frauen gibt, findet man nun nur mehr Ratschläge aus dem 18. Jahrhundert.

Zwei Wochen lang wütet der Kleinkrieg schon auf der "Startseite des Internets". Nachdem zahlreiche Subreddits wieder öffentlich gestellt wurden, kehrt auch wieder die Normalität auf der Social-Media-Plattform zurück. Die Spannungen werden aber wohl auch weiterhin bleiben.