Diverse Notenbanken weltweit erhöhen im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen. Die Währungshüter rund um den Chef der Bank of England, Andrew Bailey, hoben am Donnerstag den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen halben Punkt auf 5,0 Prozent an. Es ist der 13. Schritt nach oben auf der Zinsleiter in Folge. Die Notenbank versucht seit gut eineinhalb Jahren, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel einzudämmen. Mit mäßigem Erfolg: Die Inflationsrate verharrt bei zuletzt 8,7 Prozent, der höchste Wert unter den großen westlichen Industrieländern.

Türkei

Die Türkische Zentralbank erhöht den Leitzins massiv von 8,5 auf 15,0 Prozent. Das kündigte die neue Notenbank-Chefin Hafize Gaye Erkan an. Ein Kurswechsel in der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich bisher als "Zinsfeind" bezeichnet, bei seiner Wiederwahl vor wenigen Wochen jedoch eine Wende seiner umstrittenen Geld- und Finanzpolitik signalisiert.

Schweiz

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöhte den SNB-Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent. Es ist der fünfte Zinsschritt in Folge. Genau vor einem Jahr hatte die SNB die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder angezogen.

Norwegen

Auch Norwegens Notenbank dreht an der Zinsschraube. Die Währungshüter in Oslo hoben am Donnerstag den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent an. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass es im August mit den Zinsen weiter nach oben gehen könnte. "Wenn wir den Leitzins nicht erhöhen, verfestigt sich die Inflation", sagt Notenbankchefin Ida Wolden Bache.