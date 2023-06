Bei der Hauptversammlung der Austria Email AG wurde auch die Jahresbilanz des Spezialisten für Speicher- und Heizungstechnik mit Hauptsitz in Knittelfeld präsentiert. Aufgrund einer weiterhin "hohen Nachfrage und eines starken Wachstums in allen Produktgruppen und Märkten" konnte der Jahresumsatz der Austria Email AG 2022 – im Jahresvergleich – von 94,9 Millionen Euro um 31,5 Prozent auf 124,8 Millionen Euro gesteigert werden. Binnen fünf Jahren konnten die Erlöse damit verdoppelt werden, wird betont. Die gesamte Austria-Email-Gruppe (inklusive der 100-Prozent-Tochter Austria Email GmbH sowie der akquirierten 70-Prozent-Tochter Thermic Energy in Deutschland) konnte die Umsätze um 68 Prozent auf 180,1 Millionen Euro steigern.