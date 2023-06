Nachdem in der Vorwoche überraschend der Abgang von Klaus Schörghofer als Vorstandschef von Österreichs größtem Brauereikonzern Brau Union bekannt gegeben wurde, steht nun sein Nachfolger fest: Mit September wird der Heineken-Manager Hans Böhm (51) den Vorstandsvorsitz übernehmen. Bis zu seinem Antritt am 1. September wird Schörghofer, der das Unternehmen nach unterschiedlichen Auffassungen über die strategische Ausrichtung verlässt, die Verantwortung als Generaldirektor weiterhin wahrnehmen. Heineken ist der Mutterkonzern der Brau Union.

In seiner aktuellen Funktion als Managing Director von Heineken Niederlande war Hans Böhm über die letzten drei Jahre "für den Aufbau eines starken Markenportfolios verantwortlich und hat bedeutende Markteinführungen verwirklicht", wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Seit 1996 im Heineken-Konzern

Böhm habe seinen Karriereweg bereits 1996 bei Heineken Niederlande begonnen, wo er mit einer Trainee-Position startete und danach mehrere Marketing- und Sales-Positionen bekleidete. 2004 ging er nach Ägypten, wo er zuerst als Marketing Director und später als Commercial Director bei Al Ahram tätig war. Fünf Jahre später wurde er, zurück in den Niederlanden, Innovation Manager für die Region Europa, bevor er Marketing Director Heineken Niederlande wurde. "In dieser Position verantwortete er einen großen Markenrelaunch sowie die Radler-Einführung unter der Marke Amstel. Ab 2013 war er als Senior Director Global Cider für die Entwicklung des Cider-Portfolios und die globale Einführung ausgewählter Cider-Marken zuständig." 2016 wurde Hans Böhm zum Managing Director von Beerwulf.

Starker Österreich-Bezug

Der Vater von drei erwachsenen Töchtern habe einen starken Bezug zu Österreich, wird betont. Bereits seit mehr als 40 Jahren verbringe er jährlich Urlaube in Österreich. "Ich freue mich, ab September die Geschäfte der Brau Union Österreich zu leiten – immerhin handelt es sich um den stolzen Marktführer in Österreich, in dem Land, das meine Familie als zweite Heimat betrachtet", wird Böhm in der Konzernmitteilung zitiert.

15 Biermarken, mehr als 100 Biersorten

Zur Linzer Brau Union gehören u. a. Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Villacher, Schleppe, Schwechater, Wieselburger, Reininghaus, Schladminger und Edelweiss.

Die Brau Union war 1998 durch die Fusion von Österreichische Brau AG und Steirerbrau entstanden. Seit 2003 gehört das Unternehmen mit 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 15 Biermarken und mehr als 100 Biersorten und acht Brauereien zu Heineken, dem zweitgrößten Bierkonzern der Welt. Der jährliche Bierausstoß liegt bei rund fünf Millionen Hektoliter.