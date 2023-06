Häufig wandern steirische Unternehmen – und damit wertvolles Know-how – in die Hände ausländischer Investoren. Im Fall von P&P Industries war es bis vor Kurzem auch so. Das Green-Tech-Unternehmen mit Sitz in Grambach wurde 2010 gegründet und entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zum Spezialisten für die Regeneration von in industriellen Anlagen verbrauchter Schwefelsäure. Dann stiegen chinesische Investoren ein und die in der Steiermark entwickelten Anlagen wurden in China realisiert.