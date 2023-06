Die Österreichische Post erhöht das Briefporto. Der Eco-Brief S kostet ab 1. September 95 Cent statt bisher 81 Cent. Für den Prio-Brief S fallen dann 1,20 statt 1,00 Euro an. Der Eco Business-Brief schlägt dann mit 92 statt 78 Cent zu Buche. Und auch der internationale Briefversand verteuert sich. Der Grund sind höhere Energie- und Transportkosten der Post. Der Eco-Brief kann künftig in die Postkästen eingeworfen werden. "Briefmarken werden ab 1. September nur noch für den Eco-Brief verwendet", so Post-Chef Georg Pölzl.

Dass die Briefzustellung nun schlechter werde, brauche niemand zu fürchten. Briefkästen werden weiterhin von Montag bis Freitag mindestens einmal täglich entleert. Aktuelle Briefmarken bleiben gültig.

Auf den Mitarbeiterstand habe die Umstellung keinen Einfluss, da ohnehin seit Jahren eine Transformation vom Brief hin zum Paket stattfinde. Die Post suche weiterhin Mitarbeiter, gezielt würden auch die Beschäftigten von Kika/Leiner angesprochen, wo derzeit 2000 Beschäftigte abgebaut werden. Alterslimit gebe es bei der Post keines.