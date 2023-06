Eine gewisse Altersschwäche lässt sich nicht verleugnen: Rund 700.000 Güterwaggons rollen derzeit durch Europa – und ihr Durchschnittsalter liegt bei 31 Jahren. Der Befund von Peter Wanek-Pusset ist klar: „Der Fuhrpark der Waggons in Europa ist stark überaltert, das bietet aber auch weiterhin große Chancen für uns.“ Wanek-Pusset ist ein Lenker des Bahnlogistik-Spezialisten Innofreight mit Hauptsitz in Bruck an der Mur. Seit der Gründung – als Zwei-Personen-Unternehmen – im Jahr 2002 entwickelte sich ein Unternehmen, das heute rund 150 Millionen Euro pro Jahr umsetzt. Innofreight ist auf die Entwicklung, Fertigung und Vermietung von Güterwagen für den Schienenverkehr spezialisiert. Die Bandbreite reicht von Gesamtlogistiklösungen inklusive dazugehöriger IT-Applikationen über kundenspezifische modulare Aufbauten für Waggons, Güterwagen und Container bis hin zu passenden Entladesystemen und der Instandhaltung. Heute ist das Unternehmen in 20 Ländern Europas tätig, 23.000 Container und über 2700 sogenannte „InnoWaggons“ sind im Einsatz.

Konjunktureintrübung? „Können das gut ausgleichen“

Trotz konjunktureller Eintrübungen, die sich auch auf den Güterverkehr auswirken, „sind wir insgesamt sehr zuversichtlich“, sagt Wanek-Pusset. Man sei international, aber auch hinsichtlich des Kundenportfolios sehr breit aufgestellt, „wir können das also gut ausgleichen“. Daher sollen heuer bis zu 150 Millionen Euro investiert werden, u. a. auch in 1500 neue Waggons. Man habe hier langfristige Verträge, „damit sind wir in der Lage, das auch zu finanzieren“. Die Systeme von Innofreight würden zudem einen Zeitgeist in Richtung Nachhaltigkeit und CO₂-Reduktion treffen.

© Innofreight

In Österreich zählen laut Wanek-Pusset alle großen rohstoffintensiven Industriebetriebe zu den Kunden. Allein in der Steiermark seien täglich gut 50 Züge mit Innofreight-Containern unterwegs. Stark vertreten sei man u. a. auch in Zentral- und Osteuropa sowie Skandinavien. Rund um Innofreight spanne sich mittlerweile ein Netzwerk von gut 40 dazugehörigen Firmen.

"Enormer Rückenwind für unseren Wirtschaftsraum"

Aktuell liege der geografische Expansionsfokus auf der iberischen Halbinsel, „dort sind wir derzeit noch etwas unterrepräsentiert, werden aber in den nächsten Jahren sehr stark weiterwachsen“. Dafür sorge auch eine enge Kooperation mit MSC. Die weltgrößte Reederei betreibt in Portugal seit 15 Jahren den Güterverkehr der staatlichen Eisenbahn. In Spanien zeichne sich ein ähnliches Engagement ab. Gute Nachrichten für die Spezialisten aus Bruck: „Wir dürfen hier für die Modernisierung des Güterverkehrs auf der iberischen Halbinsel sehr viele Waggons liefern.“

Terminal St. Michael © Innofreight

Auch die für Dezember 2025 geplante Eröffnung der Koralmbahn stimmt Wanek-Pusset optimistisch. „Wir bekommen dadurch die modernste Infrastruktur, die man sich nur vorstellen kann und dadurch auch eine deutlich bessere Anbindung an die Adria-Häfen, das sorgt für enormen Rückenwind in unserem Wirtschaftsraum.“ Das sei für den Güterverkehr ganz entscheidend, „die Transportkosten eines Containers von Kapfenberg bis Triest können sich dadurch in etwa halbieren, das eröffnet riesige Möglichkeiten im Export.“ Was hier entstehe und welche Chancen damit einhergehen, sei aus Sicht von Wanek-Pusset „noch nicht überall so angekommen“.

Innofreight hat unterdessen auch in Bruck an der Mur, wo rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, viel vor. Vor Kurzem wurde der dortige Wirtschaftspark samt Nachbargrundstück übernommen. Mittelfristig sollen für das weitere Wachstum 15 bis 20 Millionen Euro am Standort investiert werden. Allein heuer sind rund 30 neue Beschäftigte hinzugekommen.