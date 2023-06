"Unser Ziel ist, den Kunden die Unsicherheit zu nehmen", sagt Volker Leitner. Der St. Pöltner Anwalt ist Insolvenzverwalter der Möbelkette Kika/Leiner. In einer Pressekonferenz in der Unternehmenszentrale am Donnerstag gibt er einen Überblick über die Details des gerade begonnenen Sanierungsverfahrens.

"Die Gutscheine sind gesichert und können weiterhin eingelöst werden", so Leitner, Gutscheinbesitzer müssten keine Forderungen einmelden. Dasselbe gelte für bereits getätigte Anzahlungen. "Kundenaufträge werden voll erfüllt."

Insolvenzverwalter Volker Leitner © APA/HELMUT FOHRINGER

Auf Fragen, wie Kika/Leiners Schulden von 132 Millionen Euro strukturiert sind – dass die Republik der größte Gläubiger sein soll, oder wie hoch die Mietforderungen der mittlerweile abgekoppelten Immobilienholding seien, kann und will Leitner nichts sagen: "Das Verfahren ist nicht öffentlich." Allerdings würden routinemäßig alle Ansprüche gegen Dritte geprüft.

Ziel sei, dass rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kika/Leiner tätig bleiben können. Unterstützung komme von der Supernova-Kette, die die Immobilien der Möbelkette übernommen hatte: Diese würde sowohl in Form von finanziellen Zuschüssen als auch von Verzicht auf Mieten einen "hohen Betrag" beitragen.

"Positiv gestimmt"

Die Fortführung des Betriebs der Möbelkette ist vorerst gesichert. "Es gibt ein plausibles Liquiditätskonzept. Ich bin positiv gestimmt. Man kann nur hoffen , dass das alles auch gelingt", sagt Leitner. ein Fortführungskonzept samt Liquiditätsplan wurde vom Gläubigerausschuss angenommen. Vorgesehen sei unter anderem, dass bestehende Aufträge erfüllt werden, wobei offene Anzahlungen angerechnet werden sollen. Auch die Gutscheine von Kundinnen und Kunden werden ihre Gültigkeit behalten.

Abverkauf in allen Filialen, die geschlossen werden

Was bisher bekannt ist: Kunden von Kika/Leiner brauchen ihre Forderungen aus noch nicht eingelösten Gutscheinen damit nicht bei Gericht anmelden. Für diejenigen, die bereits eine Anzahlung geleistet haben, gilt dasselbe. Die Gültigkeit der Gutscheine in den Filialen sowie die bestehenden Aufträge würden durch einen Kapitalzuschuss des Eigentümers garantiert, hieß es in der Mitteilung. In den von Schließungen betroffenen Filialen soll zudem ein Abverkauf stattfinden.

Im Gläubigerausschuss werden die Interessen der größten Gläubiger gebündelt, wie die Insolvenzexpertin des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV), Cornelia Wesenauer, sowie der Insolvenzleiter des KSV1870, Karl-Heinz Götze, im Gespräch mit der APA erklärten. Die Willensbildung erfolge hier nicht im Sinne einzelner Gläubigergruppen, sondern der gesamten Gläubigerschaft. Über den konkreten Sanierungsplan wird dann in der Gläubigerversammlung abgestimmt, deren erste Sitzung für den 21. August anberaumt ist. Die Abstimmung soll am 25. September stattfinden. Den Kika/Leiner-Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten. Gläubiger können ihre Forderungen bei Gericht bis zum 8. August anmelden.