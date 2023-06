Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins für die USA am Mittwoch unverändert gelassen – das geschieht zum ersten Mal nach zehn Zinserhöhungen binnen 15 Monaten. Die Fed erwartet für heuer eine niedrigere Inflation und mehr Wachstum.

Der Zinssatz verbleibt damit in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve um Chef Jerome Powell am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Zins weiterhin beim höchsten Wert seit 2007. Die Fed hatte im März 2022 damit begonnen, die Zinssätze von nahe null Prozent anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen und wieder in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu drücken. In der historisch beispiellosen Serie von Zinserhöhungen wurde der Leitzins um insgesamt 500 Basispunkte erhöht.

Die US-Notenbank konnte den jüngsten Rückgang der Teuerungsrate auf vier Prozent - nach zehn Zinserhöhungen in Folge - als Etappensieg verbuchen, auch wenn das Inflationsziel von 2,0 Prozent noch nicht erreicht ist. Das Ende der Fahnenstange bei den Zinsen ist auch bei einer Pause womöglich noch nicht erreicht, wie zuletzt mehrere Währungshüter signalisiert haben.