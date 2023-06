Kika/Leiner hat Insolvenz angemeldet. Wie hoch sind die Schulden, wer sind die Gläubiger?

So viel vorweg: Mit offiziell 3296 Betroffenen ist die Insolvenz von Kika/Leiner, gemessen an den Dienstnehmern, die größte der letzten zehn Jahre, merkt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) an. Kika/Leiner hat den Antrag Montagnachmittag beim Landesgericht St. Pölten eingebracht und beziffert die Zahl der Gläubiger mit 440 und die Höhe der Verbindlichkeiten, die „zu berücksichtigen“ seien, mit 132 Millionen Euro. Lieferanten sind demnach mit 42 Millionen Euro die größte Gläubigergruppe, es folgt die öffentliche Hand mit 40 Millionen an Abgaben und Beiträgen. An dritter Stelle: Die Forderungen jener Dienstnehmer, von denen sich Kika/Leiner trennen will.